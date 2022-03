Griezmann ne veut rien lâcher à Old Trafford

Les Colchoneros doivent affronter Manchester United en huitième de finale retour, mardi.

Griezmann y croit

"Nous espérons gagner et passer, nous avons l'équipe pour le faire" - a déclaré le Français, mais a exhorté "nous devrons nous battre chaque seconde".

Un beau match à jouer. Nous savons que beaucoup de fans vont venir. Pour nous, c'est un match très important, où nous devons gagner pour passer et j'espère que ce sera une grande soirée."

"Nous sommes confiants, nous jouons bien. Tous les joueurs, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, se débrouillent très bien. Nous devons continuer comme ça, et je suis sûr que peu importe qui entre en jeu, les remplaçants seront prêts à contribuer à ce que l'équipe a besoin pendant le match et puis a obtenu une grande performance de tout le monde. "

L'article continue ci-dessous

Le match aller s'était soldé par un match nul 1-1.

"C'est un très beau stade. Les soirées de la Ligue des champions sont toujours spéciales et maintenant nous espérons en profiter, gagner et passer. Nous avons l'équipe pour le faire. Ce sera un match très difficile où nous devrons nous battre chaque seconde, chaque minute, et je suis sûr que nous avons le potentiel pour le faire et être prêts pour cette nuit. "