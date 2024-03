Griezmann ne rassure pas

L'Atlético de Madrid reçoit le Real Betis en Liga ce week-end et son joueur fétiche, Antoine Griezmann, est toujours blessé.

Diego Simeone reste prudent quant au retour de Griezmann dans le groupe, l'international français se remettant d'une entorse modérée de la cheville.

La blessure s'est produite dans les derniers instants du match de huitième de finale de la Ligue des champions perdu 1-0 par l'Atletico contre l'Inter Milan le 20 février.

Simeone ne prend pas de risques

Selon les premières estimations, la période de convalescence de Griezmann est de "quelques semaines" et il reste dans ce délai avant le match retour à Madrid le 13 mars. L'Atlético espère remporter la course pour terminer dans les quatre premiers de la Liga cette saison et se qualifier pour la Ligue des champions en 2024/25.

Le choc contre l'Inter est la principale préoccupation de Simeone et de Griezmann, qui, selon Diario AS, n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement de la semaine de l'Atletico. Il est peu probable que Simeone prenne le risque de faire jouer le joueur de 32 ans à Cadix le 9 mars afin de le garder frais pour la visite de l'Inter.