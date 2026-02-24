Griezmann, la choquante destination

La légende française serait en négociations avancées pour quitter le club, probablement cet été.

Griezmann est indéniablement en fin de carrière au Metropolitano, et un départ avait déjà été évoqué l'été dernier. Cependant, il a signé une prolongation de contrat de deux ans, le liant en théorie à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2027. Par ailleurs, il a toujours exprimé le désir de terminer sa carrière aux États-Unis, et il semble que ce ne soit plus qu'une question de temps.

Selon The Athletic, Orlando City est en discussions avancées avec Griezmann en vue d'un transfert. Le club fait partie des quatre clubs de MLS intéressés par le joueur, mais Orlando a la priorité, ayant acquis ses droits de découverte. Ils souhaitent l'enrôler avant la fin du mercato estival de la MLS (26 mars), mais l'entourage du joueur de 34 ans indique qu'un transfert avant la fin de la saison européenne est peu probable.

Aucun accord n'a encore été conclu et les négociations entre l'Atlético et Orlando n'ont pas encore débuté. Les Colchoneros devraient toutefois tenir compte des souhaits de Griezmann lors de ces négociations.

Malgré le déclin physique, Griezmann continue de prouver sa valeur à l'Atlético, avec 12 buts et 2 passes décisives en 35 apparitions, soit une contribution à un but toutes les 111 minutes en moyenne. Diego Simeone ne tarit pas d'éloges sur le meilleur buteur de l'histoire du club, et sa confiance reste manifeste, puisqu'il a titularisé Griezmann lors de la demi-finale de Coupe du Roi contre Barcelone, où il a brillé lors de la victoire 4-0 au match aller.