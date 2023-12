Griezmann, l'énorme déception

Après que Diego Simeone a renouvelé son contrat avec le club, Griezmann a déclaré publiquement qu'il aimerait également discuter d'un renouvellement avec les Colchoneros. Mais les Rojiblancos ne considèrent pas qu'il s'agit d'une question urgente. Selon AS, l'Atlético pourrait envisager de lui proposer un nouveau bail dans les mois à venir, mais il est loin d'être une priorité. Les Colchoneros ont six joueurs en fin de contrat à la fin de la saison, et le directeur sportif Andrea Berta se préoccupe d'abord de ces éléments, le plus important étant celui du capitaine Koke Resurreccion.

Griezmann est considéré comme gagnant 7 à 8 millions d'euros actuellement et a un contrat jusqu'en 2026. Le club est conscient qu'il aura 35 ans à la fin de son bail, ce qui le rend réticent à discuter d'une prolongation. Il y a de fortes chances que Griezmann envisage de quitter le club à ce moment-là, la Major League Soccer étant sa destination préférée.

De son point de vue, Griezmann estime qu'il mérite une augmentation. Non seulement ses performances font de lui le meilleur joueur de la Liga au cours des 12 derniers mois, mais il a déjà subi deux baisses de salaire par rapport à ses années barcelonaises, des baisses significatives qui plus est, afin de faciliter la vie du club. Cela va à l'encontre de la politique des Rojiblancos, qui renouvellent les contrats à un rythme plus lent, afin de réduire leur masse salariale.