Griezmann : "Je me sens très bien au Barça"

Après le match face à Getafe, Antoine Griezmann a démenti la rumeur selon laquelle il était malheureux à Barcelone.

Antoine Griezmann n’a pas l’intention de quitter Barcelone. Alors qu’une rumeur avait laissé supposer le contraire la semaine dernière, l’attaquant français a indiqué ce samedi qu’il était très heureux au sein de son club. Lui et aussi tous ses proches.

« Ma situation au Barça ? Je suis très content. Moi et ma famille nous sommes très contents ici », a certifié l’international tricoore au micro de Movistar après le succès contre (2-1). Le Mâconnais s’est aussi félicité de sa complicité avec Messi, qui fut apparente ce samedi : « on est parvenu à bien s’entendre sur le but que j’ai marqué. On comprend les déplacements l’un de l’autre et nous sommes heureux ensemble ».

« Je dois travailler mon pied droit »

Lors de ce match de ce championnat, Griezmann s’est montré décisif en ouvrant le score. Mais, il a aussi loupé le coche, avec deux occasions de break non converties en deuxième mi-temps. « Je vais devoir travailler sur mon pied droit. Je voulais la mettre au fond mais le contact avec le ballon était mauvais avec le ballon et c’est passé à côté », a-t-il déclaré.

Le Barça l’a emporté difficilement, en raison d’un deuxième acte beaucoup moins abouti que le premier. L’ancien joueur de l’Atlético a certifié que lui et ses partenaires n’ont cependant jamais paniqué : « On savait qu’on était en face d’une bonne équipe. On se devait juste de rester calmes ».