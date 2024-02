Griezmann dragué par un coéquipier !

Antoine Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Memphis Depay lui a offert une bague NBA incrustée de diamants.

L'international français, qui a remporté la Coupe du monde avec les Bleus en 2018, a dépassé la légende des Rojiblancos, Luis Aragones, en janvier dernier, en inscrivant son 174e but avec les géants de la Liga. Il dispose désormais d'un souvenir spécial de cet exploit, gracieuseté d'un collègue du club pensionnaire du Wanda Metropolitano. La bague en question est recouverte de diamants et porte le numéro 7, le numéro de l'équipe préférée de Griezmann. Elle est présentée dans un écrin spécial qui comprend un petit écran diffusant une vidéo des moments forts des deux saisons de Griezmann en tant que joueur de l'Atlético de Madrid.

L'attaquant néerlandais, qui a également joué brièvement aux côtés de Griezmann à Barcelone, a fait tout son possible pour offrir à son ami proche un souvenir impérissable. Comme Griezmann est un grand fan de sports américains, notamment de basket-ball et de NFL, il lui a donc offert sa propre bague, qui ressemble à celles offertes aux vainqueurs du Super Bowl et des finales de la NBA.

Depay a dit à Griezmann, lorsqu'il lui a remis son cadeau spécial le jour de la Saint-Valentin : "Tu le mérites. Je sais ce que cela représente pour toi. Ce club, les supporters, la ville. En plus, je sais à quel point tu aimes la NBA !" Griezmann a répondu en disant : "Je vais pleurer !"