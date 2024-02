Griezmann, c'est incroyable

Une stat choquante émerge concernant la vedette française de l'Atlético Madrid.

L'Atletico Madrid entre dans la phase critique de sa saison et espère progresser dans les deux compétitions de coupe qui lui restent à disputer. Le mois prochain, avant la trêve internationale de mars, l'Atlético aura probablement une bien meilleure idée de la réussite ou de l'échec de sa saison.

L'Atletico ne peut pas se permettre de perdre trop de terrain en Liga au cours du mois à venir, car il n'a que deux points de retard sur l'Athletic Bilbao, qui occupe la cinquième place. Las Palmas, Almeria, le Betis, Cadix et Barcelone attendent les Matelassiers avant la trêve internationale.

L'article continue ci-dessous

A cela s'ajoutent les matches de Ligue des champions contre l'Inter à l'extérieur (20/2), à domicile (13/3) et le match retour contre l'Athletic Club en demi-finale de la Coupe du Roi (29/2), où il faudra renverser un déficit de 1-0 pour se qualifier pour la finale.

Une stat choquante pour Griezmann

Le problème est que les Rojiblancos s'appuient depuis le début de la saison sur leur attaque explosive pour combler leurs lacunes défensives. Avant la semaine dernière, ils affichaient une moyenne de 2,32 buts par match, soit un total de 71 pour la saison. Toutefois, les deux défaites 1-0 contre l'Athletic et le FC Séville ont donné lieu à 36 tirs en 180 minutes, mais sans parvenir à mettre le ballon au fond des filets, comme le rapporte Marca. S'ils ne parviennent pas à rectifier le tir dans les semaines à venir, les joueurs de Diego Simeone risquent d'avoir beaucoup de mal à s'imposer.

Memphis Depay est revenu en forme en 2024, mais la blessure d'Alvaro Morata, qui l'empêchera de jouer pendant quelques semaines, ne fera qu'aggraver le problème. De plus, Antoine Griezmann a semblé fatigué et moins efficace ces dernières semaines. Griezmann est d'ailleurs l'attaquant qui a joué le plus de minutes dans les 5 premiers championnats européens cette saison (2582).