Pour la troisième fois en cinq matches cette saison, Antoine Griezmann est sorti du banc pour une trentaine de minutes et a fait la différence au tableau d'affichage. Contre Porto, c'est son but in extremis qui a offert les trois points à l'Atletico Madrid.

La stratégie consistant à ne l'utiliser que 30 minutes par match fait l'objet d'une attention croissante. Pour la deuxième édition d'un prêt de deux ans accordé par le FC Barcelone aux Colchoneros, les finances les empêchent d'utiliser Griezmann plus régulièrement.

Si Griezmann joue plus de 50 % des matchs (ou des minutes, ce n'est pas encore clair) pour lesquels il est disponible, alors l'Atleti sera obligé de payer 40 millions d'euros pour le Français. C'est pour tenter d'éviter cela que se joue cet étrange scénario de remplacement.

Cependant, le FC Barcelone va engager une action en justice contre l'Atleti, comme le rapporte Sport. Selon leurs informations, les Barcelonais estiment que la clause a déjà été remplie et qu'ils doivent maintenant payer les 40 millions d'euros.

Leur point de vue est qu'ayant joué plus de 50% des matchs la saison dernière, la clause a été activée cet été car l'accord initial était un prêt d'une saison avec une option d'extension à deux ans, plutôt qu'un prêt de deux ans.