Griezmann admet qu'il surveille Messi et la MLS

Antoine Griezmann suit de près les progrès de Lionel Messi à l'Inter Miami, alors que la star française reste intéressée par un transfert en MLS.

Griezmann a déjà déclaré qu'il aimerait jouer en MLS, car il est depuis longtemps un fan des sports et de la culture américaine en général. De grands joueurs sont venus aux États-Unis au cours des deux dernières décennies, mais aucun n'a eu l'impact de Messi, qui a déjà changé la ligue depuis son arrivée cet été.

Depuis qu'il a signé avec l'Inter Miami, dernier du classement, Messi a marqué neuf buts en six matches, menant le club en finale de la Coupe des Ligues. Son ancien coéquipier Griezmann fait partie de ceux qui le regardent avec stupéfaction, et la star de l'Atlético de Madrid envisage de s'installer à son tour dans la MLS à l'avenir.

"Oui, je l'ai suivi", a déclaré Griezmann lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la MLS. "Leo Messi est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Tous les stades se remplissent quand il joue et, depuis qu'il est aux États-Unis, il gagne des matches. Je crois qu'ils sont en train de jouer la finale contre Nashville. C'est un joueur incroyable et je pense que la meilleure chose que la MLS ait faite est d'engager Leo pour la publicité et aussi pour la qualité du sport. Il peut être l'image du football aux États-Unis.