Griezmann à l'OM ? Sampaoli s'explique enfin

Jorge Sampaoli explique les raisons de son départ de l'OM dans une interview à L’Equipe, ce mercredi.

Jorge Sampaoli voulait une équipe de l’OM capable de se battre pour le titre de champion avec le PSG. C’est pour cela qu’il a quitté le club en juillet 2022, comme il l'admet dans les colonnes du journal L’Equipe ce jour.

Besoin d'un projet plus ambitieux

"En mars 2021, je suis arrivé au club dans un climat de crise, avec La Commanderie incendiée, un entraîneur parti, une onzième place en championnat", resitue-t-il. "Nous avons fait le premier pas, nous avons qualifié l'OM en Ligue Europa, puis nous avons terminé vice-champions derrière Paris. Pour moi, le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le championnat."

S’il dément avoir voulu recruter des stars comme Antoine Griezmann, il déplore un décalage entre ses ambitions et celles de la hiérarchie phocéenne. "Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n'est pas celui-là", ajoute-t-il. "Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d'Europe, gagner des titres."