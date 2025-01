Griezmann à l'aube d'un grand bouleversement

Antoine Griezmann fait face à un choix majeur qui pourrait changer la trajectoire de sa carrière. En club ou ailleurs, l’avenir s’écrit.

Alors que Didier Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, une question se pose : cette décision pourrait-elle influencer l’avenir de certains cadres ? Antoine Griezmann, bien que retiré de la scène internationale depuis septembre 2024, reste au cœur de nombreuses discussions. Mais c’est en club que son avenir connaît aujourd’hui une évolution décisive.

En effet, selon le quotidien espagnol Marca, l’attaquant de l’Atlético Madrid pourrait quitter son club bien plus tôt que prévu.

Griezmann face à une nouvelle étape de sa carrière

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Colchoneros, Griezmann pourrait ne pas aller au bout de cet engagement. L’Atlético envisagerait de le libérer dès l’été 2025, permettant ainsi au joueur de réaliser son rêve de rejoindre la Major League Soccer (MLS). Griezmann n’a jamais caché son envie de jouer en Amérique du Nord, et cette option semble de plus en plus probable.

Avec des amis comme Hugo Lloris et Olivier Giroud évoluant déjà à Los Angeles FC, l’idée de les rejoindre pourrait séduire Griezmann. Du côté de l’Atlético, ce départ anticipé offrirait l’avantage d’alléger la masse salariale tout en ouvrant un nouveau chapitre pour le club madrilène.

Un possible retour en Bleu ?

Si Griezmann a pris sa retraite internationale en 2024, certains observateurs évoquent l’hypothèse d’un retour sous le maillot des Bleus, notamment si Zinedine Zidane devient sélectionneur après le départ de Deschamps. Le Mâconnais a toujours affiché une admiration particulière pour Zidane, et ce dernier pourrait être tenté de convaincre le meilleur buteur de l'Euro 2016 de revenir pour les grandes échéances internationales.

Cependant, un éventuel départ en MLS pourrait réduire considérablement cette possibilité. En quittant l’Europe et le plus haut niveau, Griezmann s’éloignerait de la compétition de premier plan, rendant peu probable une réintégration en équipe nationale. Pour l’instant, son avenir semble se dessiner à l’horizon de l’Atlantique, où il pourrait écrire un dernier chapitre dans un championnat qu’il rêve de découvrir.