Le FC Barcelone ne lâche pas prise dans le dossier Julian Alvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, et voudrait apparemment encore forcer le transfert avec l’aide des conseillers de l’Argentin. C’est ce que rapporte le quotidien sportif espagnol Marca. Selon cette source, le directeur sportif du Barça, Deco, prévoit de définir une stratégie avec les conseillers d’Alvarez afin que l’opération puisse malgré tout être bouclée. Toujours d’après ce reportage, le plus grand espoir des Catalans réside dans le fait qu’Alvarez lui-même fasse comprendre très clairement aux dirigeants de l’Atlético qu’il ne veut plus jouer à Madrid, mais au Barça.

Les Colchoneros ne se sont jusqu’ici montrés absolument ni enclins à discuter ni disposés à négocier. Ils ont rejeté tout aussi rapidement une première offre de Barcelone de 100 millions d’euros que la proposition de 150 millions d’euros du rival local, le Real, pour l’Argentin. L’Atlético s’accroche à la clause libératoire de 500 millions d’euros inscrite dans le contrat de l’attaquant, une valorisation illusoire que ni le Barça ni le Real n’accepteront jamais.

Le déblocage de cette situation figée devrait désormais venir du fait qu’Alvarez lui-même affirme avec insistance qu’il veut absolument rejoindre le FC Barcelone, son club de rêve. Il l’avait déjà dit ouvertement pendant la Coupe du monde : « J’ai parlé avec des gens à l’Atlético. Je pense que le mieux pour toutes les parties, c’est que je parte. Je veux réaliser mon rêve », a-t-il déclaré à ESPN.

Qui remplacera Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque du FC Barcelone ?

Après sa participation à la Coupe du monde avec l’Argentine aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que ses vacances prolongées, Alvarez est attendu de retour à Madrid le 10 août. Reste à savoir s’il retrouvera alors effectivement l’équipe de l’entraîneur Diego Simeone ou s’il tentera, par une grève convenue par Deco avec ses conseillers, de forcer l’Atlético à céder. Selon ce reportage, la semaine prochaine sera décisive dans le bras de fer autour de Julian Alvarez.

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Car le FC Barcelone ne peut pas non plus attendre trop longtemps l’Argentin. Après le départ de Robert Lewandowski et les intentions de transfert de Ferran Torres, le Barça a urgemment besoin de renforts offensifs, où il manquerait un numéro 9. Julian Alvarez n’a rejoint l’Atlético qu’il y a un an en provenance de Manchester City, pour une indemnité de transfert de 75 millions d’euros.