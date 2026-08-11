L’ancien international Gregory van der Wiel (38 ans) a installé un panneau de vente aux enchères dans le jardin de sa villa d’Amstelveen, rapporte Bekende Buren.

Van der Wiel, qui a disputé au total 46 sélections avec les Pays-Bas, semble désormais sur le point de perdre définitivement sa villa à plusieurs millions.

Auparavant, il était parvenu à faire suspendre à deux reprises par la justice la vente aux enchères forcée de son logement. Aujourd’hui, la villa d’Amstelveen figure de nouveau au calendrier des ventes.

On ignore pour l’instant si Van der Wiel entreprendra cette fois encore des démarches pour empêcher la vente aux enchères forcée.

Une journée de visite a été organisée le 20 août, après quoi la villa sera mise aux enchères le 8 septembre. Cela ressemble à un nouveau coup dur pour Van der Wiel.

L’ancien arrière droit avait révélé auparavant avoir été escroqué de plusieurs millions d’euros par un homme d’affaires durant sa période à Fenerbahçe.

Van der Wiel s’était également livré avec franchise sur les problèmes mentaux et les crises de panique dont il souffrait. L’ancien finaliste de la Coupe du monde a mis un terme à sa carrière professionnelle depuis déjà sept ans.