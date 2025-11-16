Greenwood, les grosses révélations

Et ce, malgré sa mise à l'écart par la FA et Tuchel. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, un retour de Greenwood en équipe nationale semble d'autant plus improbable. Pourtant, l'ancien joueur des jeunes de Manchester United « croit pouvoir rejouer pour l'Angleterre ».

Greenwood a obtenu la nationalité jamaïcaine grâce à ses origines et était éligible pour représenter son pays. Il a même été convoqué en septembre par le sélectionneur jamaïcain et ancien sélectionneur anglais, Steve McClaren, pour les qualifications à la Coupe du Monde, mais ce dernier n'a pas réussi à joindre la star marseillaise.

Greenwood jouera-t-il pour la Jamaïque ?

Malgré sa situation, Greenwood et McClaren gardent espoir de le voir faire ses débuts en sélection prochainement. Expliquant son absence de l'équipe en septembre, le sélectionneur avait déclaré : « Nous avons obtenu son passeport et nous nous attendions à ce stage, mais après une discussion avec sa famille, il a décidé de ne s'engager auprès d'aucune équipe pour le moment. Il prend donc son temps. C'est un peu décevant, nous devons sans doute faire preuve de plus de patience. Nous resterons en contact. Nous continuerons à le solliciter car je sais, d'après mes conversations avec Mason, qu'il aime et respecte la Jamaïque. Il souhaite se concentrer sur son club et ne pas s'engager auprès d'une équipe nationale pour l'instant. Nous devons respecter son choix, malgré tous nos efforts pour qu'il soit présent à ces stages. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? »