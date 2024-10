Greenwood lance un avertissement au PSG

Marseille vs Paris Saint-Germain

Mason Greenwood a enfin mis fin à sa période sans but en marquant lors de la victoire 5-0 de Marseille en Ligue 1 contre Montpellier dimanche.

Greenwood a débuté son passage à Marseille en fanfare, mais l'international anglais a eu du mal à marquer pour l'équipe de Roberto De Zerbi au cours du dernier mois et demi. L'international anglais n'a ainsi pas réussi à scorer depuis le début du mois de septembre, lorsqu'il avait marqué deux fois lors d'une victoire 3-1 contre Toulouse.

Cependant, l'ancien attaquant de Manchester United a mis fin à sa période sèche de quatre matches sans but avec une performance sensationnelle contre Montpellier, l'équipe de De Zerbi s'étant facilement imposée 5-0 à l'extérieur. Greenwood a été passeur décisif pour le troisième but de la soirée de Marseille, puis a marqué son quatrième but contre Benjamin Lecomte.

Greenwood donne rendez-vous au PSG

Greenwood a désormais marqué six buts et fourni une passe décisive pour Marseille depuis qu'il a rejoint le club en provenance de United.

Sondé dimanche soir par DAZN, le joueur anglais a expliqué être "très content" de son but face au club héraultais, mentionnant "une superbe performance d'équipe". Mais il a aussi évoqué le défi qui attend l'OM face au PSG dimanche soir (27 octobre à 21 heures). "Il faut désormais se concentrer sur le match contre Paris au Vélodrome. J'espère que ce sera un super match et qu'on réussira à faire aussi bien qu'aujourd'hui."