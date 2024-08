Greenwood, De Zerbi n'en revient pas

Marseille vs Reims

Roberto De Zerbi a fait l'éloge de Mason Greenwood après que l'ex-star de Manchester United a marqué un doublé pour ses débuts à Marseille.

L'ancien attaquant de Manchester United, qui a rejoint l'équipe française sous le coup d'une controverse, a démontré son indéniable talent en inscrivant deux buts lors d'une victoire écrasante 5-1 sur Brest lors du match d'ouverture de la saison de Ligue 1.

Il n'a fallu que trois minutes à Greenwood pour annoncer son arrivée dans le football français. L'attaquant de 22 ans, qui avait hâte de faire ses preuves après une période tumultueuse à Manchester United, s'est emparé d'une balle en profondeur et a tranquillement battu le gardien brestois. Le deuxième but de Greenwood est intervenu 27 minutes plus tard, après qu'il a obtenu un penalty à la suite d'une maladresse d'un défenseur brestois.

De Zerbi, qui a pris les rênes de Marseille après avoir quitté Brighton à la fin de la saison 2023-24 de Premier League, a joué un rôle déterminant dans l'arrivée de Greenwood au sein du club français. Malgré les protestations de certains supporters et même l'opposition du maire de Marseille, De Zerbi est resté fermement convaincu que Greenwood pourrait être un joueur clé pour l'équipe. Après le match, la confiance du manager italien semblait justifiée.

S'adressant aux journalistes, De Zerbi a déclaré : « Mason Greenwood est tout simplement exceptionnel : « Mason Greenwood est tout simplement exceptionnel. C'est un excellent joueur et cela se voit. Je suis heureux de le voir marquer pour mettre fin à la controverse dans les médias ».

Alors que Marseille continuait à dominer, Greenwood obtenait un autre penalty en seconde période. Avec l'opportunité de réaliser un triplé pour ses débuts, beaucoup s'attendaient à ce qu'il se mette en évidence une fois de plus. Cependant, dans une surprenante démonstration d'altruisme, Greenwood a passé le ballon à son coéquipier, Elye Wahi, qui faisait également ses débuts avec le club. Wahi a transformé le penalty, marquant ainsi son premier but pour Marseille et confortant la large victoire de l'équipe.