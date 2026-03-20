Greenwood à Madrid, le transfert pharaonique

Antoine Griezmann a refusé une offre d'Orlando City (MLS) en début de mois, mais un départ reste probable.





L'un des noms évoqués par l'Atlético pour le remplacer est celui de Kang-In Lee, avec qui le club a entamé des discussions cet hiver. Les Rojiblancos devraient tenter de le recruter cet été, mais le Paris Saint-Germain souhaite également le conserver.





L'Atlético de Madrid s'intéresse à Mason Greenwood.





Il y a deux étés, des rumeurs circulaient selon lesquelles Barcelone et l'Atlético de Madrid s'intéressaient à Mason Greenwood après une saison plutôt réussie à Getafe. Finalement, il a rejoint l'Olympique de Marseille, mais en septembre, il a été rapporté que les Rojiblancos suivaient de près la progression de Greenwood en France.





Aujourd'hui, Cadena SER affirme que l'intérêt de l'Atlético est toujours présent et que Greenwood pourrait être une option cet été, potentiellement pour remplacer Julian Alvarez, si ce dernier venait à partir. L'ancien joueur de Manchester United semblait satisfait de son séjour à Madrid durant la saison passée au Coliseum.





La saison de Greenwood à Marseille





Le joueur de 24 ans a progressé de manière fulgurante sous les ordres de Roberto de Zerbi en Ligue 1 et est actuellement le meilleur buteur de Marseille. Cette saison, il compte 25 buts et 8 passes décisives en 38 apparitions et domine le classement des buteurs de Ligue 1.





Un transfert de Greenwood est-il réaliste ?





En termes de rendement et de notoriété, il apporterait sans aucun doute beaucoup à l'attaque de l'Atlético de Madrid. Cela dit, l'Atlético a toujours affirmé que Julian Alvarez était intransférable et Greenwood possède un style de jeu différent de celui de l'Argentin. Actuellement, l'Atlético compte sur Giuliano Simeone sur le côté droit de son attaque, et Greenwood représenterait une menace similaire à celle d'Ademola Lookman.