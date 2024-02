Grealish traumatisé par l'agression ?

Pep Guardiola a exhorté le milieu de terrain de Manchester City, Jack Grealish, à retrouver la forme incroyable qu'il a montrée la saison dernière.

Grealish n'a joué que 14 minutes lors des quatre derniers matches de City, toutes compétitions confondues, et n'a pas terminé un match depuis le cambriolage de sa maison familiale le soir même où il a joué contre Everton. Guardiola a admis que l'expérience avait pu marquer l'international anglais, même s'il espère qu'il a maintenant surmonté le choc.

"Je suis presque sûr que pendant quelques jours [Grealish a été affecté]. J'espère qu'il l'a oublié, mais j'en suis presque sûr. J'aurais été affecté moi aussi", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse. "Ce qui s'est passé entre lui, sa petite amie et sa famille n'est pas facile à vivre. Je pense qu'il a très bien géré la situation. C'est une personne incroyable avec son humanité et ici, avec les responsables de la sécurité du club et les personnes à sa disposition, ils ont essayé de l'aider. C'est ce qui s'est passé. Dernièrement, il n'a pas parlé de ce sujet, alors j'espère qu'il va bien".

Guardiola veut revoir le vrai Grealish

"Je suis toujours satisfait de mes joueurs. Ce n'est pas un gros problème, au contraire. Maintenant, il fait des pas pour être au top et c'est tout. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de tout le monde et nous avons besoin de Jack", a ajouté Guardiola. "Il doit s'imposer pour retrouver le niveau qui était le sien la saison dernière et tout au long de la saison précédente à Villa. Cette saison n'a pas été comme la précédente, mais il s'améliore. Je suis impatient de le voir revenir à son meilleur niveau et de lui donner des minutes".

La baisse de forme de Grealish est toutefois antérieure au cambriolage, puisqu'il n'a débuté que cinq des 19 derniers matches de City. Il a dû faire face à la concurrence de l'ailier vif Jeremy Doku et a été victime de la réorganisation de l'entrejeu par Guardiola pour accueillir Phil Foden, qui a débuté dans la même attaque que Kevin De Bruyne et Julian Alvarez face à Brentford.

City reçoit Everton samedi en début de journée et a l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Premier League devant Liverpool. L'équipe de Guardiola a également pour objectif de remporter son dixième match consécutif, toutes compétitions confondues.