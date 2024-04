Grealish touche le jackpot

Jack Grealish, star de Manchester City, a signé un contrat lucratif avec Pepsi, dont il devient le nouvel ambassadeur.

Selon The Sun, Grealish a signé un contrat avec le fabricant de boissons en février dernier, mais n'a annoncé son partenariat que maintenant.

L'international anglais rejoint des joueurs comme Son Heung-min de Tottenham Hotspur, Vinicius Junior du Real Madrid et Leah Williamson, héroïne des Lionnes, dans la collaboration avec Pepsi.

Un contrat très lucratif

Grealish a été aperçu en train de tourner une publicité avec Pepsi il y a deux mois et est maintenant prêt à figurer dans la nouvelle campagne publicitaire de l'entreprise avec l'ancien footballeur, qui s'est depuis lancé dans une carrière d'acteur, Vinnie Jones. Le contrat avoisinerait les sept chiffres.

Après l'annonce de l'accord, Grealish a déclaré : "Je suis ravi de m'associer à Pepsi Max en tant qu'ambassadeur mondial de la marque."

"Pepsi Max a une longue tradition de collaboration avec les plus grands noms du football mondial et je suis ravi de participer à leur mission qui consiste à donner du plaisir aux fans de football du monde entier et à encourager tout le monde à jouer à ce beau jeu !" Pour rappel,Grealish a été lourdement critiqué pour ses célébrations très alcoolisées après la conquête du triplé par Manchester City.