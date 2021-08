Grealish peut détrôner Pogba en signant à City

Tremble Paul Pogba ! Jack Grealish arrive pour voler un record du Français.

Manchester City compte investir une fortune sur la sensation d'Aston Villa et de l'équipe nationale anglaise, Jack Grealish.

Manchester City compte casser la baraque

En effet et selon une indiscrétion signée Sky Sports, la direction de City compte investir 117 millions d’euros sur la star anglaise. Le transfert est très avancé et l’international anglais serait attendu dans les prochains jours pour passer la visite médicale préalable à la signature de son nouveau bail.

Le joueur des Villans pourrait ainsi devenir le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League devant un certain Paul Pogba.

Pour rappel, le record actuel des transferts en Angleterre (d'après les données du site spécialisé transfermarkt) appartient à Manchester United avec le recrutement de Pogba estimé à 105 millions d’euros.

Harry Maguire (87 millions d’euros) et Romelu Lukaku (84,7) complètent le podium actuel. Grealish a, pour l'heure, additionné 96 matches en Premier League et sort d’une campagne de qualité avec le club de Birmingham, pour qui il a réussi 6 buts et 12 passes décisives en 26 matches de championnat.

Manchester City a la santé cet été, puisque le club des Eastlands devrait, en plus du recrutement de Grealish, investir une bonne centaine d'euros supplémentaires sur le buteur de Tottenham Harry Kane, dont le prix devrait également battre quelques records...

Le PSG a pris une belle avance en termes de recrutement cet été, mais Manchester City compte bien refaire son retard et même aller beaucoup plus loin que la formation francilienne, surtout si les Citizens parviennent à officialiser ces deux recrues pharaoniques.