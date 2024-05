Grealish, l'énorme fête alcoolisée

Jack Grealish et Kevin De Bruyne semblaient plus mal en point que les autres lors de la célébration du titre de champion du monde de Manchester City.

Grealish a été aperçu à la sortie du bar Fenix à Manchester à 5 heures du matin lundi, alors qu'il profitait de l'exploit historique de son équipe, qui est devenue la première à remporter la Premier League quatre fois d'affilée en battant West Ham dimanche, rapporte The Telegraph.

[rw_twitter link='https://x.com/Mercado_Ingles/status/1792548046846218247']

Pep Guardiola a donné à ses joueurs la permission de se détendre après la fin de leur intense campagne de championnat, mais Grealish, qui a dû être guidé hors du bar, n'est pas le seul à avoir profité de ce luxe. Le Soulier d'or Erling Haaland et le meneur de jeu belge De Bruyne ont également profité de leur soirée, ce dernier ayant été vu « affalé » dans un taxi, ajoute le rapport.

L'article continue ci-dessous

Une beuverie épique

Grealish est arrivé à la fête vêtu d'un costume Gucci de luxe, tandis que l'attaquant norvégien Haaland a opté pour un look plus décontracté, vêtu d'un t-shirt et d'un short. Phil Foden était également présent pour les festivités, accompagné de sa petite amie enceinte.

Malgré les célébrations endiablées, la saison des champions n'est pas tout à fait terminée. Ils ont manqué de remporter un deuxième triplé consécutif après avoir été éliminés de la Ligue des champions au stade des demi-finales, mais ils peuvent encore réaliser un doublé en affrontant Manchester United en FA Cup samedi.