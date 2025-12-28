Les deux joueurs ont savouré ces festivités pré-Noël le week-end dernier, après la défaite 1-0 des Toffees à domicile face à Arsenal. Ce résultat a permis aux Gunners de prendre la tête de la Premier League le jour de Noël.

Grealish a fait le déplacement jusqu'à la capitale et s'est rendu à Winter Wonderland, où il a retrouvé son ancien coéquipier en équipe d'Angleterre et à Manchester City, Kyle Walker. Ils ont ensuite dîné au restaurant franco-méditerranéen Bagatelle, dans le quartier de Mayfair, et ont offert des boissons aux autres clients.

« Ces garçons savent faire la fête. Ils ont été très gentils avec tout le monde. Ce sont des gars vraiment généreux », a déclaré un client. Après le dîner, Grealish et Walker se sont séparés, le défenseur souhaitant se rendre à la boîte de nuit Tape, située à proximité. Ils s'affronteront cet après-midi à Turf Moor, où Burnley reçoit Everton.

Cependant, Grealish et ses amis se sont rendus au club de strip-tease Platinum Lace, à Leicester Square, pour terminer la soirée en beauté. La soirée, décrite comme « une virée nocturne mémorable », s'est terminée à 4 heures du matin, après que la star d'Everton, actuellement prêtée par Manchester City, ait déboursé 3 500 £.

Le duo n'a enfreint aucun règlement de l'établissement, ayant bénéficié d'une permission accordée par leurs clubs respectifs.

Une source proche de Grealish insiste sur le fait que le joueur n'était pas intéressé par les lap dances et souhaitait simplement prendre un verre. « Jack n'était pas intéressé par les lap dances, il voulait juste boire un verre », a déclaré la source anonyme.

« Jack s'est éclaté au Platinum Lace. Il s'est comporté en parfait gentleman. Il n'a même pas jeté un regard aux danseuses ou aux strip-teaseuses.

Il est en couple et c'était juste un endroit ouvert pour prendre un verre en fin de soirée. » Jack et sa bande étaient dans une arrière-salle, commandant des centaines de Jägerbombs à 14 £ pièce, tandis que des filles dansaient sur les tables et les canapés.

« C'était une fête de fin d'année mémorable. Elle a duré jusqu'à ce que les fêtards, épuisés, soient poliment raccompagnés à l'hôtel Sanderson. Certains se faisaient ensuite livrer du champagne dans leurs chambres.

« C'était une soirée inoubliable. »