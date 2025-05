Grave accident avant le derby catalan

FC Barcelone vs Villarreal

Plusieurs supporters ont été blessés lorsqu'une voiture a foncé dans la foule avant le derby opposant l'Espanyol au FC Barcelone.

L'incident s'est produit alors que les supporters locaux attendaient l'arrivée du bus de leur équipe avant le match de Liga de jeudi au stade RCDE. Le conducteur du véhicule en question fait l'objet d'une enquête.

Un premier communiqué de la police catalane, alors que le match en question a été autorisé à reprendre, indiquait : « Plusieurs personnes ont été blessées près du stade de l'Espanyol après avoir été percutées par un véhicule. La situation est sous contrôle et ne présente aucun danger pour les personnes présentes dans le stade.»

Les forces de sécurité ont ensuite indiqué qu'une conductrice avait perdu le contrôle de son véhicule après avoir été encerclée par des supporters. Toni Castejon, porte-parole de Fepol des Mossos d'Esquadra, a déclaré : « L'incident était très grave, mais (le conducteur) a paniqué à cause de ces attaques contre la voiture, et quand quelqu'un panique, on ne sait jamais comment il va réagir. »

Dans une nouvelle mise à jour, Salvador Illa, président de la Generalitat (gouvernement catalan), a déclaré à Movistar : « C'était un accident, il y a eu quelques blessés, heureusement sans gravité. Les services de sécurité et d'assistance ont réagi rapidement, et le porte-parole des Mossos d'Esquadra (police catalane) a fourni des explications à plusieurs médias, à ma connaissance, et il n'y a donc aucun incident majeur à déplorer. »