Le transfert de la star ivoirienne Yan Diomandé du club allemand du RB Leipzig vers le Real Madrid s'est engagé dans un tunnel obscur de complications juridiques, deux semaines après l'annonce par le club madrilène de son intérêt officiel pour le joueur. Un conflit aigu s'est en effet déclenché entre deux agences se disputant le droit de le représenter, ce qui soulève des interrogations sur le sort de la transaction et sur l'impact de ce différend sur son aboutissement.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », des sources juridiques proches de la Fédération internationale de football (FIFA) ont tranché le débat, affirmant que l'instance dirigeante du football mondial n'a pas compétence pour intervenir dans les litiges relatifs aux commissions des agences de joueurs. Elles précisent que cette question doit être réglée directement entre les parties concernées et qu'elle n'affectera en aucune façon le transfert du joueur au Real Madrid.

Les mêmes sources ont expliqué que la transaction sera finalisée dès que le club allemand aura enregistré le joueur à l'international, avant que ne soient ensuite complétées les démarches lui permettant d'obtenir sa licence pour jouer avec le club madrilène. Elles affirment que les règlements de la FIFA sont clairs à ce sujet et que chaque joueur a le droit d'exercer son droit au transfert sans entraves.

Dans ce contexte, les sources ont indiqué que la FIFA avait déjà confirmé ce principe dans l'affaire du joueur français Lassana Diarra, et qu'il constitue le principe directeur fondamental des règlements de la Fédération internationale depuis des années, ce qui accorde aux joueurs une protection juridique complète en cas de survenue de litiges similaires.

Les sources sont même allées plus loin, affirmant que si le joueur décidait de rompre unilatéralement son contrat avec le club allemand, la FIFA lui accorderait immédiatement le droit d'être transféré pour jouer dans la capitale espagnole, le montant que le joueur devrait verser au club allemand à titre d'indemnité pour cette rupture étant une question totalement distincte de son droit garanti à jouer.

L'origine de la crise remonte à un différend virulent entre Max Gradel et sa société « Maxidel Management », qui a supervisé le transfert du joueur du club espagnol de Leganés vers le RB Leipzig il y a un an, et l'agence « Roc Nation », qui gère actuellement les affaires de Diomandé et représente également la star brésilienne Vinícius Júnior.

Selon des sources bien informées, la société « Maxidel » a intenté une action en justice devant la Fédération internationale de football, en s'appuyant sur une prétendue rupture de contrat, après que le club allemand a négocié avec l'agence « Roc Nation » sans se référer à elle, ce qui a mis le feu aux poudres et a plongé la transaction dans une spirale juridique complexe.

Âgé de 23 ans, Diomandé est considéré comme l'un des plus grands talents émergents du football européen, après une saison exceptionnelle avec le RB Leipzig en championnat d'Allemagne, ce qui a fait de lui une cible prioritaire du Real Madrid pour renforcer sa ligne offensive et compenser le départ de certaines de ses stars.

Malgré les complications juridiques actuelles, la transaction semble en voie d'aboutir dans les prochains jours, notamment avec les assurances catégoriques de la FIFA quant au fait que le transfert ne sera pas affecté par le conflit qui oppose les agences, dans un dossier considéré comme l'un des plus brûlants du marché des transferts estival actuel.