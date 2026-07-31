Les supporters d'Al-Ahli d'Arabie saoudite ont lancé une vaste campagne pour réclamer la signature de l'entraîneur allemand Sebastian Hoeneß, actuel directeur technique de Stuttgart, à la suite de la démission surprise de son compatriote Matthias Jaissle de la tête du club.

La démission de Jaissle est intervenue à un moment extrêmement délicat, avant le début des compétitions de la nouvelle saison, plaçant la direction d'Al-Ahli face à un grand défi : recruter un nouveau directeur technique dans un court laps de temps.

Sur les réseaux sociaux, les partisans d'Al-Ahli ont lancé le hashtag « #Hoeneß_une_demande_ahlaouie », exhortant la direction du club à agir pour recruter l'entraîneur de Stuttgart, qui jouit d'une grande réputation après les succès qu'il a obtenus en championnat allemand au cours des dernières saisons.

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Le souhait des supporters s'appuie également sur une relation antérieure entre Hoeneß et Jaissle, ce dernier ayant précédemment travaillé comme son adjoint au sein de l'équipe de Leipzig des moins de 16 ans, avant d'entamer sa carrière d'entraîneur qui l'a conduit par la suite à diriger Al-Ahli d'Arabie saoudite.

Les supporters du club estiment que Hoeneß possède la personnalité et le style adaptés pour poursuivre le projet technique amorcé par Jaissle, d'autant plus qu'il mise sur un football offensif moderne, en phase avec l'identité de l'équipe et les ambitions de ses supporters.

Aucun commentaire officiel n'a pour l'heure été émis par la direction d'Al-Ahli au sujet de l'identité du nouvel entraîneur, alors que les demandes des supporters se multiplient rapidement afin de régler ce dossier avant le début de la saison, pour que l'équipe ne pâtisse pas d'une période de vide technique.