La direction du FC Barcelone s'oriente vers la sécurisation de l'avenir de son équipe féminine en négociant la prolongation des contrats de 3 de ses piliers, dont l'engagement avec le club expire à l'été 2027.

La liste des priorités comprend la meneuse de jeu Patri Guijarro, l'attaquante incisive Ewa Pajor, ainsi que la latérale de talent Esmee Brugts.

La direction catalane étudie également avec sérieux la possibilité de prolonger le contrat de la défenseure expérimentée Irene Paredes, à condition qu'elle continue d'afficher les hauts niveaux de performance qui la caractérisent.

Ces démarches s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du club visant à préserver la cohésion de son effectif, notamment après le départ retentissant de 3 de ses plus grandes stars lors du dernier mercato estival : Alexia Putellas, Mapi León et Ona Batlle.

Malgré ces pertes, les responsables affichent une grande confiance dans le fait de posséder l'un des effectifs les plus solides de la scène européenne.

Face à l'inflation démentielle que connaît le marché des transferts, le Blaugrana n'exclut pas de réaliser des coups exceptionnels, comme il l'a prouvé en recrutant récemment la star brésilienne Kerolin Nicoli.

Toutefois, la philosophie du club repose sur l'association de l'expérience et de la jeunesse, à travers l'investissement dans les talents montants afin de garantir une couverture complète de toutes les lignes de l'équipe.

Quant à l'état de santé de la milieu de terrain Aitana Bonmatí, triple lauréate du Ballon d'Or, le club refuse de dévoiler une date précise pour son retour sur les terrains, affirmant que l'objectif suprême est qu'elle arrive à la période décisive de la saison dans une condition physique optimale.

Par ailleurs, le Barça n'a pas fermé la porte à une éventuelle signature d'une remplaçante d'Ona Batlle sur le marché des transferts, malgré la satisfaction que lui procure la progression notable affichée par le jeune talent Aïcha Camara.