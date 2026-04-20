Jan Boskamp traverse une période difficile suite à une nouvelle rechute médicale. L’ancien analyste de 77 ans confie à Rijnmond que son rétablissement stagne et qu’il a dû se rendre à l’hôpital plus souvent ces derniers temps. Cette situation génère une grande incertitude pour cette figure emblématique du monde du football.

L’ancien analyste décrit un état « instable et frustrant » : une journée sur deux, il passe de moments relativement bons à des périodes où il peine à marcher. « Je vais et je viens », résume-t-il sobrement.

L’ancien footballeur affronte plusieurs problèmes de santé, dont trois ont été traités. La polyarthrite rhumatoïde, elle, persiste et provoque des douleurs tenaces. « C’est vraiment nul. J’avais quatre soucis, trois sont réglés, mais cette polyarthrite rhumatoïde reste. C’est juste de la merde », assène-t-il.

Cette douleur perturbe son quotidien et ses déplacements, comme l’illustre son départ du stade dès la 55e minute lors du Klassieker, preuve d’une mobilité très réduite.

Il avale chaque jour une poignée de médicaments et se soumet à de multiples injections, mais la quête d’un soulagement durable se poursuit. Lucide, il répète qu’il est toujours debout.

Il y a deux mois, lors d’une visite de Rijnmond en Belgique, son état semblait s’améliorer. Depuis, une rechute l’a contraint à retourner à l’hôpital pour de nouvelles injections anti-inflammatoires.

Vendredi dernier, un nouveau contrôle a confirmé que son corps résiste aux injections lourdes. Les médecins préparent donc un autre traitement.