Grace Geyoro : "On a mis de côté tout ce qui est hors terrain"

Il y a forcément de la frustration parce qu’on a tout donné. On a produit du jeu, on a eu le ballon. Mais le haut-niveau se joue sur des détails et on a raté trop d’occasions. Notre parcours est beau, on est quand même fières de ce qu’on a pu faire. On voulait cette qualification, on s’est données à 100%. Il faut garder la tête haute malgré la déception.



Comparé à l’an passé face à Barcelone, pensez-vous que la qualification était encore plus proche et notez-vous une évolution plus globalement ?



On a eu des moments très difficiles encore ce (samedi) soir). Mais il est vrai qu’auparavant on avait du mal à les gérer. Là, on a su le faire. on a mis le pied sur le ballon quand il le fallait. Mais elles marquent sur un coup de pied arrêté alors qu’on avait des occasions juste avant. A ce niveau, je le répète, cela se joue sur des détails.



Le soutien des supporters vous a-t-il galvanisé ?



Cela nous a énormément poussé. Les supporters ont été là du début à la fin, comme d’habitude. On voulait montrer un très beau visage pour toutes les personnes qui nous poussent depuis le début de saison. Le fait de les voir continuer de chanter, de bout en bout, ça nous a fait chaud au cœur et j’espère quand même qu’ils repartiront avec de bons souvenirs.



Avec tout ce qui s’est passé hors du terrain cette saison, notamment avec Kheira Hamraoui, cela a-t-il un poids émotionnel dans le vestiaire ?



On a vécu une saison difficile, on le sait. Mais toutes les joueuses sont des compétitrices et il fallait mettre cela de côté. C’est ce qu’on a fait. Si on a réussi ce parcours, c’est parce qu’on a mis de côté tout ce qui est hors terrain pour se concentrer sur nos objectifs.