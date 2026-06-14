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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Grâce à Vinícius, le Real Madrid égale le record du Bayern Munich

Real Madrid
Bayern Munich
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Vinicius Junior
I. Saibari
PSV
Espagne
Allemagne
Brésil
Maroc
É.-U.
Pays-Bas

La star du Real Madrid a évité à la Seleção une défaite certaine.

Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a inscrit son nom dans l’histoire du club lors du match nul entre le Brésil et le Maroc (1-1), au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

D'après les données d'Opta, son but inscrit à la 32^e minute porte à 79 le nombre total de réalisations des joueurs du Real Madrid en Coupe du monde, permettant ainsi aux Merengues d'égaler le record précédemment détenu par le Bayern Munich.

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Par ailleurs, Ismail El-Sibari est devenu le deuxième joueur de l’Ajax Amsterdam à battre le Brésil en Coupe du monde, après le Néerlandais Georginio Wijnaldum, buteur face à la « Seleção » en 2014.

À l’époque, Wijnaldum avait marqué le troisième but des Oranje dans le temps additionnel de la 90e minute, lors du match pour la troisième place remporté 3-0 par les Pays-Bas.

Lors de la 2^e journée de la phase de groupes, le Maroc affrontera l’Écosse, tandis que le Brésil sera opposé à Haïti.

L’Écosse a battu Haïti 1-0 lors du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 pour ces deux sélections, ce dimanche matin, heure de Greenwich.

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