Grâce à une nouvelle réalisation somptueuse de Saibari, le Maroc fait un pas de géant vers le tour suivant

Grâce à une victoire étriquée sur l’Écosse, le Maroc a fait un pas de géant vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ismael Saibari a endossé le rôle de héros dès la 71e seconde en ouvrant le score d’une belle frappe. Les hommes de Mohamed Ouahbi ont ensuite défendu leur avantage avec solidité à Boston et, grâce à ce succès 1-0, totalisent désormais quatre points dans le groupe C, ce qui leur ouvre grand les portes du tour suivant.

Dès les premiers instants, le Maroc frappait fort : lancé sur l’aile droite, Saibari pénétrait la surface, se décalait légèrement et enroulait sa frappe depuis un angle fermé pour lobber le gardien Angus Gunn. L’Écosse, cueillie à froid, devait alors courir après le score.

Cette avance précoce a visiblement donné confiance aux Lions de l’Atlas. Bien que les Écossais aient tenté de réagir par quelques incursions menées par Che Adams et John McGinn, la défense marocaine a tenu bon sans trop trembler. Les Nord-Africains sont d’ailleurs restés dangereux dès qu’ils ont pu exploiter les espaces pour lancer leurs contres.

À la 11e minute, les Lions de l’Atlas ont failli doubler la mise : Saibari s’est à nouveau présenté dans la surface, contraignant une défense écossaise en difficulté à repousser tant bien que mal. Peu après, Gunn a dû sortir le grand jeu pour repousser une frappe d’Achraf Hakimi, hué tout au long de la rencontre par le public écossais en raison d’une affaire de viol.

Le Maroc dominait toujours : Hakimi, constamment menaçant, et Neil El Aynaoui, dont une frappe passa juste au-dessus de la transversale, auraient même pu doubler la marque. Les Écossais, eux, ne se créaient guère d’occasions et peinaient à se dégager sous la pression marocaine.

En fin de première période, les Écossais ont légèrement accru leur possession et obtenu plusieurs coups francs aux abords de la surface, sans créer de véritable danger. La meilleure occasion est revenue à McGinn, dont la frappe a filé loin du cadre de Bono. Les Marocains ont donc regagné les vestiaires avec une avance méritée (0-1).

Peu après la reprise, les Écossais ont réclamé un penalty après la chute de McGinn dans la surface, mais l’arbitre n’a pas signalé de faute. Le Maroc a ensuite défendu de manière compacte, laissant peu d’espaces, tandis que les locaux, grâce à plusieurs remplacements, tentaient de lancer une ultime offensive.

L’entrée du dribbleur Ben Gannon-Doak a encore accru la pression dans les dernières minutes. Aucune occasion franche ne fut toutefois concrétisée, le bloc marocain défendant avec maturité. À la 86e minute, Lyndon Dykes plaça bien sa tête sur corner, mais il ne trouva pas le cadre. Score final : 0-1, et le Maroc s’impose avec autorité.