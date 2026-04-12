Grâce à une excellente seconde période chez Chelsea, Manchester City maintient la pression sur Arsenal

Manchester City a pleinement profité de la défaite d’Arsenal, son rival au titre, face à l’AFC Bournemouth (1-2). L’équipe de Pep Guardiola a fait la différence face à Chelsea lors d’une seconde période très efficace : 0-3. Le leader Arsenal compte encore six points d’avance sur City, mais les Citizens ont un match en retard et recevront les Gunners le week-end prochain. Chelsea, de son côté, enchaîne une troisième défaite consécutive en Premier League et stagne à la sixième place.

La première période, peu rythmée, n’avait pas offert de réelles occasions : aucun des deux équipes ne souhaitait prendre de risque, la défense londonienne restant très basse.

Les Citizens ont peiné à se créer des occasions franches, même si Rayan Cherki, entre autres, aurait pu mieux exploiter sa chance. Depuis l’entrée de la surface, il a tiré directement dans les gants de Robert Sánchez.

City a ensuite très bien démarré la seconde période, même si Erling Braut Haaland s'est heurté à un superbe blocage de Jorrel Hato et que Rayan Cherki a vu son tir dévié au dernier moment. Les visiteurs n'ont pas eu le temps de regretter ces occasions.

La première occasion suivante fut la bonne : Cherki adressa un centre parfait à la tête de Nico O’Reilly, qui ouvrit le score d’une tête puissante alors que Sánchez restait impuissant : 0-1.

Cinq minutes plus tard, le Français servait une passe décisive à Marc Guéhi, qui concluait comme un avant-centre confirmé dans le coin opposé (0-2).

Dans cette deuxième mi-temps de haut niveau, Jérémy Doku a ensuite profité d’une erreur de Moisés Caicedo pour s’offrir un face-à-face qu’il conclut avec sang-froid : 0-3.

Le match était alors plié ; ne restait plus qu’à connaître l’ampleur finale du score. Les deux équipes se créèrent encore quelques occasions, mais le 0-3 ne bougea plus.

Tijjani Reijnders et Nathan Aké n'ont pas disputé la moindre minute sous le maillot de City. Hato, auteur d'une prestation solide dans l'axe de la défense, a quant à lui joué l'intégralité de la rencontre.