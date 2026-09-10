Grâce à une astuce géniale : Flick a trouvé le nouveau Cristiano Ronaldo

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a réalisé un coup de maître grâce à un choix tactique génial : repositionner le Brésilien Raphinha à un nouveau poste.

Face à la difficulté de dénicher un véritable avant-centre (numéro 9) sur le marché des transferts, le technicien allemand a décidé de s'appuyer sur Raphinha comme pivot de l'attaque, et le joueur brésilien a fait la preuve de sa grande efficacité, inscrivant six buts lors de ses quatre premiers matches en Liga — se plaçant ainsi en tête du classement des buteurs — sans oublier ses deux buts marqués face à Feyenoord en Ligue des champions.

Le rendement de Raphinha à ce poste a surpris à peu près tout le monde, à l'exception de Vitor Campelos, son premier entraîneur en Europe et la personne qui l'a aligné pour la première fois au poste de pointe de l'attaque, selon le journal catalan Sport.

L'entraîneur portugais, qui dirige actuellement le club slovène de Celje, s'est confié au journal Sport pour analyser le changement de poste de son ancien joueur, qui avait 19 ans lorsqu'il l'a entraîné dans l'équipe réserve du Vitória Guimarães.

Campelos a déclaré : « Nous l'avons fait jouer comme véritable attaquant lors d'un seul match, à la fin de la saison 2015/2016 contre Porto B, car il possédait les qualités nécessaires pour évoluer à ce poste. »

Raphinha a entamé la saison avec une forte détermination à battre des records ; il est déjà devenu le sixième joueur de l'histoire du FC Barcelone à inscrire au moins six buts lors des quatre premiers matches de Liga, sans oublier ses deux buts en Ligue des champions.

Une capacité à marquer qui a impressionné Campelos, qui déclare : « Raphinha n'était qu'un tout jeune garçon, mais il possédait une qualité formidable : il était extrêmement décisif et d'une grande précision face au gardien ; marquer était chose facile pour lui dans les situations de face-à-face. »

Aujourd'hui, dix ans plus tard et après un début de carrière époustouflant, son premier entraîneur en Europe croit en sa capacité à s'imposer comme numéro 9, à l'image de ce qu'a fait Cristiano Ronaldo.

L'entraîneur portugais a poursuivi : « Cela pourrait être son poste à l'avenir ; il pourrait connaître une évolution semblable à celle de Cristiano, qui a toujours joué comme ailier avant de se transformer plus tard en pivot de l'attaque. »

Au-delà de ses buts, Raphinha s'est toujours distingué par son volume de travail élevé et son engagement ; qu'il joue sur les côtés ou au poste d'attaquant, le joueur brésilien est le premier à presser l'équipe adverse lorsqu'elle tente de construire son jeu depuis l'arrière.

Et Campelos de préciser : « Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue pour le Barça et pour la sélection brésilienne, mais nous étions certains qu'il jouerait pour de grands clubs grâce à son professionnalisme ; il s'entraînait à fond chaque jour, toujours armé du meilleur état d'esprit et du plus haut degré d'intensité et de sérieux. »

L'entraîneur âgé de 51 ans cite Raphinha en exemple devant ses jeunes joueurs ; Campelos déclare : « C'est le modèle que je cite souvent devant nos jeunes ou nos joueurs de la relève. Et je répète toujours à mes équipes : "J'ai travaillé avec Raphinha, et il était capable de courir sur 10 ou 20 mètres avec la plus grande intensité. C'est le type de joueur que tout entraîneur rêve d'avoir dans son équipe ; il a de la qualité, il joue dans l'esprit collectif, il dégage de l'énergie et de la vitalité, et il possède une mentalité de champion." »

En un peu plus de quatre saisons sous le maillot blaugrana, Raphinha a inscrit 83 buts et délivré 53 passes décisives en 182 matches ; des chiffres qui l'ont approché du sacre du Ballon d'or 2025.

Le joueur du Barça ne figure pourtant pas parmi les trente nominés cette année, et Campelos affirme : « Je le souhaiterais vraiment ; au vu de tout ce qu'il a apporté et de sa progression constante, c'est un joueur qui mérite ce trophée. Il est parti de débuts modestes et a travaillé avec un acharnement et un dévouement immenses pour arriver là où il en est aujourd'hui, et il possède les qualités qui lui permettent d'y parvenir. »

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