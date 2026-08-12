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Muhammad Sharaf Eldeen

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Grâce à un but de grande classe : Brahim Díaz récompense Mourinho de sa confiance

B. Diaz
Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
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J. Mourinho
Maroc
Espagne
Portugal

Une empreinte remarquable pour le lion de l'Atlas

L'international marocain Brahim Díaz a ouvert le score pour le Real Madrid face à son hôte le Deportivo La Corogne, ce mercredi, lors d'un match amical disputé au stade Abanca-Riazor, dans le cadre de la Coupe Teresa Herrera amicale, en préparation de la nouvelle saison.

Díaz figurait dans le onze de départ du Real Madrid, aux côtés des Brésiliens Vinícius Júnior et Endrick en pointe de l'attaque.

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À la 45e+1 minute, Andriy Lunin, le gardien des Merengue, a envoyé de la main un ballon en profondeur vers Díaz, qui s'est élancé avec depuis le milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation des locaux, sous la pression des défenseurs de La Corogne, avant de la loger au fond des filets et de célébrer à sa fameuse manière.

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Díaz n'est pas resté longtemps sur le terrain après ce but, puisque l'entraîneur chevronné José Mourinho l'a fait sortir au début de la seconde période, en faisant entrer à sa place le jeune défenseur Mario Rivas, le Portugais cherchant à tester le plus grand nombre de joueurs possible avant le début de la saison.

Mourinho avait également aligné Díaz d'entrée lors du précédent match amical face au Ferencváros hongrois, qui s'était soldé par une victoire du Real Madrid (2-1).

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