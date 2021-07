Gosens flatté par l'intérêt du Barça

L'arrière gauche est prêt à discuter d'un transfert cet été maintenant que l'Allemagne a été éliminée de l'Euro 2020.

Robin Gosens a suggéré qu'il était prêt à rejoindre Barcelone après ses impressionnantes performances à l'Euro 2020 avec l'Allemagne.

L'arrière latéral de l'Atalanta est devenu l'un des héros de son pays avec un but et deux passes décisives alors qu'il survivait à un groupe composé de la France, du Portugal et de la Hongrie.

Barcelone serait intéressé à le signer cet été et le joueur de 26 ans a déclaré qu'il discuterait de son avenir avec son père, qui est également son agent, maintenant que l'Allemagne a été éliminée de l'Euro.

"Nous allons jeter un coup d'œil maintenant. Déjà pendant le Championnat d'Europe, j'ai dit à mon père qu'il devrait simplement me laisser jouer", a-t-il déclaré à Sport1. "Maintenant, je suis de retour à la maison, je vais lui parler et voir si quelque chose est au programme."

"Je ne mens pas quand je dis que je n'en sais rien pour le moment. Je me concentrais entièrement sur l'Euro. Quand quelque chose se passera, nous verrons."

Les performances influentes de Gosens pour l'Allemagne surviennent après une saison impressionnante en Serie A. L'ex-star d'Héraclès a marqué 11 fois et enregistré six passes décisives dans l'élite italienne en 2020-21, son année la plus prolifique depuis son arrivée en 2017.

Au total, Gosens a disputé 149 matches avec l'Atalanta et marqué 27 fois. Il a crédité le coach de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, pour sa bonne forme à l'Euro 2020, en déclarant: "Il a eu une grande influence sur mes qualités qui semblent s'être un peu endormies en moi m'ont été chatouillées avec le système de jeu à Bergame."