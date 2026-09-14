Gordon : le Barça est une équipe complète, je ne m'attendais pas à ce qui se passe

L'Anglais Anthony Gordon savoure ses premiers mois en tant que joueur du FC Barcelone, estimant que le club catalan dispose d'un effectif extrêmement varié, ce qui rend leur neutralisation une tâche particulièrement difficile.

L'ailier anglais, qui a rejoint le club catalan lors du mercato estival, s'est exprimé auprès des médias du club pour évoquer le début de saison en fanfare de l'équipe, mettant particulièrement en lumière la diversité des options offensives dont dispose le groupe de l'entraîneur Hansi Flick.

Gordon a ainsi déclaré, selon les propos rapportés par le quotidien catalan « Sport » : « Je suis très heureux ; nous savons parfaitement ce dont nous sommes capables. Et je pense qu'il sera très difficile de nous empêcher de marquer. »

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Gordon estime également que l'un des principaux points forts de l'équipe réside dans sa capacité à s'adapter aux différents scénarios, expliquant : « Je pense que l'atout majeur de cette équipe, c'est notre capacité à trouver une solution à n'importe quelle situation que nous traversons pendant le match ; donc, quoi que fasse l'adversaire, je suis convaincu que nous saurons trouver la réponse adéquate. »

Et d'ajouter : « Nous avons des profils variés ; nous avons deux joueurs qui occupent le poste de meneur de jeu, Fermín López et Dani Olmo, et chacun a un style totalement différent... Lamine peut jouer à n'importe quel poste, Raphinha propose un autre type de rendement, sans oublier la présence de Kerim et de moi-même. Nous avons aussi un milieu de terrain très varié ; ce qui nous donne la capacité de percer n'importe quelle défense. »

Gordon a également mis en lumière la profondeur de l'effectif catalan après un été marqué par le départ de certains joueurs de premier plan du Barça, soulignant : « Je sais que quelques grands joueurs sont partis, comme Ferran, Rashford et Lewandowski, mais de bons joueurs ont également été recrutés. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le sentiment de former une équipe complète. »

Le joueur anglais a insisté sur le fait que la menace que représente le FC Barcelone ne se limite pas aux seuls attaquants, déclarant : « Comme je l'ai dit : les buts peuvent venir de n'importe quel poste. L'arrière gauche, Gerard Martín, a marqué un but lors du dernier match. Et quand cela se produit, l'équipe devient bien plus dangereuse. »

Ce début de saison offensif tonitruant a surpris Gordon lui-même, qui a reconnu : « Je m'attendais à gagner chaque match, mais je ne m'attendais peut-être pas à inscrire cinq buts, donc je dois avouer que je ne l'avais pas prévu. Je pense que nous avons réalisé un début de saison époustouflant, et si je disais que j'avais prévu que nous marquerions cinq buts en autant de matches, je ne serais pas honnête. »

L'ailier anglais a aussi expliqué comment l'intensité des séances d'entraînement contribue à sa préparation aux matches, en disant : « Pour moi, c'est l'entraînement qui te prépare aux matches. Quand tu t'entraînes avec intensité, le match lui-même devient bien plus facile ; car tu affrontes les meilleurs joueurs à l'entraînement et tu éprouves cette haute intensité de jeu. »

Et d'ajouter : « Tu dois défendre et attaquer, avec toutes les tâches que cela implique ; et quand vient l'heure du match, tu constates que l'équipe adverse ne possède pas de joueurs du même niveau. »

Gordon tient également à faire preuve d'humilité et de réalisme malgré ce superbe début de saison, affirmant : « Il est important de ne pas anticiper les événements ni de penser à un avenir lointain ; car deux matches difficiles nous attendent avant la trêve, et nous devons nous concentrer sur le premier d'entre eux. »

Le joueur anglais estime que cet état d'esprit a été l'une des raisons de ce début de saison en force, déclarant : « C'est pour cela que je pense que nous avons connu la réussite jusqu'à présent ; parce que nous ne nous sommes pas laissés aller au relâchement, mais que nous n'avons rien lâché face aux adversaires et que nous avons imposé notre domination. Et nous devons continuer à suivre cette voie. »

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