Anthony Gordon n'a eu besoin que de 4 matches sous le maillot du Barça en Liga pour confirmer que son adaptation à l'équipe et à la compétition a été remarquablement rapide, après avoir porté son total à 4 passes décisives lors de ses 4 premiers matches, se plaçant ainsi parmi les meilleurs débuts de l'histoire du club catalan.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Gordon est devenu le troisième joueur du XXIe siècle à délivrer 4 passes décisives lors de ses 4 premiers matches en Liga, après Cesc Fàbregas et Luis Suárez, qui ont tous deux réalisé cette performance sous le maillot du Barça également.

La passe décisive de Gordon face à Valence lui a offert sa quatrième d'affilée, après avoir délivré une passe décisive lors de chacun de ses quatre premiers matches dans la compétition, dans un début exceptionnel pour le joueur anglais avec le club catalan.

Les statistiques de Gordon prennent encore plus d'importance lorsqu'on les compare à ce qu'il a produit la saison dernière en Premier League, où il s'est contenté de deux passes décisives en 26 matches, alors qu'il est parvenu à doubler ce chiffre en seulement 4 matches avec le Barça.

Gordon n'est plus qu'à une seule passe décisive du record de Lionel Messi, après que la star argentine a délivré 5 passes décisives lors de ses 4 premiers matches en Liga lors de la saison 2011-2012.

Ce départ solide reflète les principaux atouts sur lesquels s'appuie Gordon, à savoir sa capacité à créer le surnombre sur l'aile et à trouver ses coéquipiers dans les zones décisives, ce qui a fait de lui un élément influent de l'attaque du Barça dès ses débuts.