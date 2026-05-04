Gordon annonce : « Farioli a laissé ça chez moi. Je vais le vendre. »

Gordon Heuckeroth a commenté le titre de champion du FC Porto dans son émission sur Radio 10. Le chanteur connaît bien l’entraîneur des Dragons, Francesco Farioli, pour l’avoir côtoyé à Amsterdam.

L’ancien coach de l’Ajax, qui louait alors une maison appartenant à l’artiste, a récemment quitté le club ajacide.

« Farioli a remporté le titre avec Porto ce week-end. Je me dis alors : je n’aurais jamais dû me débarrasser de ce type, car il aurait acheté ma maison », plaisante-t-il.

« D’ailleurs, cette semaine, en ouvrant un tiroir, j’ai retrouvé toutes les feuilles de match de l’Ajax. Je vais les vendre, ça a de la valeur », poursuit-il.

« C’est un homme tellement séduisant. Si j’avais su, il aurait payé la moitié du loyer et je me serais couché à ses côtés », conclut Gordon dans un éclat de rire.