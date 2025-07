Gonzalo Garcia, le "nouveau Raul", vendu par le Real ?

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Le Real Madrid a débuté le mandat de Xabi Alonso avec Kylian Mbappé à l'hôpital et un attaquant relativement inconnu.

Mbappé étant cloué au lit par une gastro-entérite aiguë pendant la majeure partie des deux dernières semaines, le désir d'Alonso d'utiliser un attaquant naturel a permis à Garcia d'avoir sa chance dans l'équipe première. Il a saisi cette chance à deux mains, et le joueur de 21 ans a marqué deux buts et délivré une passe décisive lors de ses trois premiers matchs comme titulaire avec le club.

Selon Cadena SER et Diario AS, le Real Madrid aurait reçu des demandes concernant Garcia Torres de la part de la Premier League. Trois équipes en tête du classement ont interrogé les Merengues sur la disponibilité de Garcia cet été. La réponse a été de signaler sa clause libératoire de 50 millions d'euros à toute équipe intéressée. Il est également indiqué que la moitié des clubs de la Liga ont l'intention de demander un prêt pour Garcia une fois la saison commencée.





Il a été rapporté que le Real Madrid souhaitait recruter un attaquant cet été, suite à l'absence très regrettée de Joselu Mato la saison dernière. L'objectif principal de Garcia est de réaliser son rêve et de rester dans l'équipe première du Santiago Bernabeu. Alonso a récemment déclaré qu'« aucune décision n'avait été prise » concernant l'avenir de Garcia.



Plus récemment, cependant, il a été rapporté que Garcia était en train de convaincre Alonso, et que le manager était au moins désireux de le garder. Le Real Madrid avait initialement l'intention de tirer profit de Garcia cet été, mais la comparaison qu'Alonso a faite entre lui et Raul Gonzalez suggère que le manager basque le tient en très haute estime.