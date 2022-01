Golden Globes 2022 : deux récompenses pour la série Ted Lasso

La 79e cérémonie des Golden Globes s'est déroulée dimanche soir à Los Angeles. Comme chaque année, la Hollywood Foreign Press Association a récompensé les films et séries télévisées américains diffusés en 2021.

Et la célèbre série de football Ted Lasso a remporté deux prix pour sa deuxième saison : celui de la « Meilleure série télévisée musicale ou comique » (les autres séries nommées étaient « The Great », « Hacks », « Only Murders in the Building » et « Reservation Dogs ») et celui du « Meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique » pour Jason Sudeikis qui incarne Ted Lasso.

Thank you @jasonsudeikis for bringing your A Game to Ted Lasso. Congratulations on taking home the #GoldenGlobe for Best Television Actor - Musical/Comedy Series. pic.twitter.com/nOcNGRzlz2 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Deux autres acteurs de la série étaient nommés mais ils n'ont pas été récompensés : Brett Goldstein pour le rôle de Roy Kent (Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm) et Hannah Waddingham pour le rôle de Rebecca Welton (Meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm).

L'article continue ci-dessous

La série Ted Lasso a été créée en 2020 et raconte les aventures de Ted Lasso, un entraîneur de football américain qui est recruté par Rebecca Welton la propriétaire de l'AFC Richmond pour entraîner l'équipe qui joue en Premier League, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce sport. L'objectif de Rebecca Welton est de se venger de son ex-mari, Rupert Mannion (incarné par Anthony Head), ancien propriétaire du club.

Auréolée d'un succès planétaire, la série Ted Lasso a été plébiscitée pour son humour mais aussi sa bienveillance. Elle comporte deux saisons (dix épisodes pour la première, douze pour la seconde) et est diffusée sur Apple TV+.