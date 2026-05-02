Godts arrache un point pour l'Ajax face au PSV dans le temps additionnel

Samedi, l'Ajax a arraché un point in extremis à domicile face au PSV. Les Amstellodamois semblaient se diriger vers la défaite après un but tardif de Myron Boadu, mais Mika Godts a sauvé un point pour l'équipe locale dans le temps additionnel : 2-2. Les Ajacides évitent une défaite qui aurait été préjudiciable dans la course aux barrages, même si ce point n’avance guère leur cause.

Les compositions d’équipe avaient pourtant réservé quelques surprises avant le coup d’envoi. Privé de Wout Weghorst, malade, l’Ajax a aligné Kasper Dolberg en pointe, tandis qu’Óscar García choisissait un milieu axé sur le contrôle avec Ko Itakura, Youri Regeer et Jorthy Mokio, laissant des créateurs comme Oscar Gloukh sur le banc.

Le PSV, de son côté, se présentait avec une équipe largement remaniée en raison de blessures et de suspensions, et semblait aborder la rencontre sans trop d’urgence.

Le match a commencé de manière catastrophique pour l’Ajax, mené dès la 35^e seconde. Ricardo Pepi a ouvert le score d’une tête au second poteau sur un long renvoi, offrant immédiatement l’avantage au PSV. Il s’agissait du but le plus rapide jamais inscrit par le PSV contre l’Ajax en Eredivisie.

Les Ajacides ont toutefois rapidement relevé la tête : à la 11e minute, Anton Gaaei a égalisé d’une magnifique frappe lointaine de dix-huit mètres, suite à un corner joué court.

Après l’égalisation, l’Ajax a mieux maîtrisé le match. Dolberg s’est particulièrement illustré par son jeu intelligent et a été impliqué dans plusieurs attaques dangereuses. Le PSV a laissé passer une énorme occasion de porter le score à 0-2 par l’intermédiaire de Couhaib Driouech, ce qui rendait le score de 1-1 à la mi-temps tout à fait mérité.

La seconde période, d’un niveau nettement inférieur, a été ponctuée d’imprécisions et de rares occasions franches. L’Ajax a continué de souffrir d’un manque de créativité au milieu de terrain, tandis que le PSV baissait de pied.

García a tenté de forcer le destin en effectuant des changements, faisant notamment entrer Gloukh et Sean Steur. Cela n’a toutefois guère créé de réel danger, tandis que le PSV prenait peu à peu le contrôle du match. Dans les dernières minutes, c’est le remplaçant Myron Boadu qui a repris un centre à ras de terre dans une mêlée pour porter un nouveau coup dur à l’Ajax : 1-2.

Dans le temps additionnel, à la 90^e+2, Gaaei a expédié une frappe puissante repoussée par le gardien Matej Kovár, mais Godts a été le plus rapide sur le rebond pour inscrire le 2-2. L’Ajax sauve ainsi un point.