Glasgow Rangers - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rangers vs Lyon

Les Glasgow Rangers et l’Olympique Lyonnais sont au duel pour la 2e journée de Ligue Europa, ce jeudi. Les dernières infos ici.

Contrairement à la première journée, qui s’était disputée sur deux jours, la deuxième journée de la Ligue Europa va se disputer uniquement le jeudi comme à l’accoutumée. En effet, l’Olympique Lyonnais affrontera les Rangers à l’Ibrox Stadium, ce jeudi, pour tenter d’enchaîner.

Rangers - OL, un duel électrique pour enchaîner

Reversés après avoir été éliminés des tours préliminaires de la Ligue des champions, les Glasgow Rangers veulent faire une bonne compétition en Ligue Europa. En déplacement sur la pelouse du Malmö FF, la semaine écoulée, les Ecossais ont réussi à s’imposer (0-2) pour leur entrée en lice. Ce qui les met en confiance avant la réception de l’OL. Sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les hommes de Philippe Clement comptent quatre victoires et une défaite.

De l’autre côté de la ligne de bataille, l’Olympique Lyonnais tentera de freiner les Ecossais, qui auront le soutien de leurs supporters. Vainqueurs de l’Olympiakos (2-0) lors de la première journée, les Gones envisagent aussi d’enchaîner au cours de cette deuxième sortie en C3. En difficulté en ce début de saison, les hommes de Pierre Sage n’ont remporté que deux de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, contre deux défaites et un match nul.

Horaire et lieu du match

Rangers - Lyon

Première journée de Ligue Europa

Lieu : Ibrox Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Rangers - Lyon

Rangers : Butland - Tavernier, Souttar, Propper, Jefte - Diomande, Barron - Cerny, Lawrence, Bajrami - Dessers

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Matic - Benrahma, Cherki, Fofana - Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Rangers - Lyon ?

La rencontre entre les Glasgow Rangers et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 3 octobre 2024 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.