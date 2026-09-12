Gjivai Zechiël revient sur son transfert avorté à Lille OSC : « Avec le recul... »

Gjivai Zechiël est revenu, dans un entretien accordé à Voetbal International, sur son transfert avorté à Lille OSC. Le milieu de terrain de Feyenoord, âgé de 22 ans, était très clairement dans le viseur du club français fin août, mais le transfert n’a finalement pas eu lieu.

Lille a formulé plusieurs offres pour Zechiël. La dernière se serait élevée à pas moins de dix-sept millions d’euros, bonus compris.

« C’était assez sérieux », confie aujourd’hui le joueur. « À ce moment-là, sportivement, ça me semblait mieux. Mais avec le recul, je suis reconnaissant et heureux d’être ici, parce qu’ici, je me sens tout simplement bien. »

« Je suis à ma place ici, et je suis reconnaissant d’être sur le terrain ici. Je suis heureux de pouvoir jouer pour ce club. Au final, tu grandis dans l’équipe, tu prends conscience de ton rôle dans l’équipe, mais aussi du staff avec lequel tu travailles. C’est évidemment un élément important aussi. Le staff et notre manière de jouer me conviennent énormément », a ainsi déclaré Zechiël.

Au final, le transfert ne s’est pas concrétisé. La direction de Feyenoord voyait en Zechiël un joueur majeur, qu’elle souhaitait conserver à tout prix.

Et Feyenoord a accéléré. Début septembre, Sinclair Bischop, d’ESPN, a rapporté que le club de Rotterdam avait trouvé un accord verbal avec Zechiël pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’à mi-2028. « Si tout se passe bien, ça devrait être possible », a-t-il déclaré à ce sujet aujourd’hui.

Zechiël a parfaitement entamé la nouvelle saison. Lors des six matches officiels disputés jusqu’ici par Feyenoord, le milieu de terrain a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.