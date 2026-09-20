Mohamed Aboutrika, ancienne star d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, a adressé de vives critiques au Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, ainsi qu'à l'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, lors de son analyse de la confrontation entre les deux équipes, ce dimanche soir, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Espagne.

La première mi-temps du derby madrilène s'est achevée sur un match nul et vierge, dans une rencontre marquée par l'intensité et les duels physiques, ainsi que par la polémique arbitrale, en l'absence d'occasions dangereuses devant les buts des deux équipes.

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Lors de son analyse du match sur le réseau de chaînes « beIN Sports », Aboutrika a critiqué les choix de Mourinho et de Simeone dans leurs compositions, déclarant : « Mourinho et Simeone font des faveurs dans leur composition, et en seconde période, celui qui renoncera aux faveurs l'emportera. »

Les critiques de l'ancienne star d'Al Ahly ne se sont pas arrêtées là, puisqu'il a visé directement Giuliano Simeone, le fils de l'entraîneur de l'Atlético Madrid, estimant que le joueur n'avait pas apporté le plus attendu durant la première mi-temps, ajoutant : « Simeone doit immédiatement sortir son fils, Giuliano n'apporte rien, et si l'Atlético veut gagner, il doit le remplacer. »

Mais le déroulement de la seconde mi-temps est allé à l'encontre des prévisions d'Aboutrika, après que Giuliano Simeone est devenu l'une des figures marquantes de la rencontre et a directement contribué à la victoire de l'Atlético Madrid face à son rival, le Real Madrid.

Giuliano Simeone a obtenu un penalty durant la seconde mi-temps, avant que son coéquipier Grimaldo ne le transforme avec succès, offrant ainsi à l'Atlético Madrid l'avantage dans le match.

Le joueur argentin ne s'est pas contenté de cela, poursuivant sa prestation éclatante en délivrant la passe décisive du deuxième but à son coéquipier Jonathan David, confirmant sa présence influente dans le derby, après avoir été la cible de vives critiques entre les deux mi-temps de la rencontre.

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Giuliano Simeone a finalement reçu le trophée d'homme du match, après avoir joué un rôle déterminant dans le renversement du rapport de force de la confrontation, quittant le derby sous un tout autre visage et mettant Aboutrika dans l'embarras par sa prestation remarquée.

L'Atlético Madrid a remporté le derby de la capitale espagnole face au Real Madrid sur le score de 2-1, dans une rencontre qui a débuté de manière équilibrée durant sa première période, avant que les locaux n'imposent une nette supériorité après la pause et ne décrochent une précieuse victoire aux dépens de leur rival.

Avec cette victoire, l'Atlético Madrid a renforcé sa position dans la course au championnat d'Espagne pour occuper la troisième place avec 16 points, tandis que le Real Madrid, dirigé par Mourinho, a encaissé un nouveau coup, se retrouvant désormais à 6 points du FC Barcelone, leader du classement avec 21 points.