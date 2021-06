Giroud vise toujours le record de buts

Même s’il risque de vivre l’Euro sur le banc, Olivier Giroud affirme que le record de buts en sélection est toujours un objectif.

Avec le retour de Karim Benzema dans le groupe tricolore, Olivier Giroud est susceptible de voir son temps de jeu en sélection se réduire. L’attaquant de Chelsea, qui n’a pas beaucoup joué en club ces derniers mois, va d’ailleurs entamer l’Euro avec le statut de remplaçant.

« Il ne faut pas se fixer de limites »

L’intéressé accepte ce déclassement sans contestation ni revendication. Néanmoins, cela ne l’empêche de rester ambitieux et continuer notamment à viser le record de réalisations en sélection.

Le natif de Chambéry compte 44 réalisations en Bleu, et ce n’est que 7 de moins que le recordman de Thierry Henry. Même si son horizon s’est un peu assombri, il a bien l’intention d’aller chercher la marque de l’ancien Gunner. « Il ne faut pas se fixer de limites, j'estime que c'est réalisable (de devenir meilleur buteur des Bleus). Je suis bosseur, ambitieux, je vais tout faire pour y arriver, mais ce ne sera jamais au détriment du collectif. Si un coéquipier est mieux placé, je serai toujours le premier à lui faire la passe. Je suis altruiste, ça ne m'obsède pas."

Giroud ne désespère pas par ailleurs de composer un duo avec Karim Benzema : « On a eu l'occasion d'évoluer ensemble dans le passé, donc ce n'est pas impossible. Cela pourrait être le cas sur certains matchs, on n'est pas incompatibles. On a des qualités complémentaires. »

« Apporter ma pierre à l’édifice »

Plus globalement, et quand il lui a été demandé quel rôle s’attend-il à jouer durant cette compétition continentale, l’ancien montpelliérain a confié : « Je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice, sans faire trop de bruit. Je fais ma part du travail, je suis à fond derrière l'équipe, je n'ai aucun état d'âme, aucune rancune, je suis en paix. »

Durant cette conférence de presse, le nouveau champion d’Europe a aussi réagi à la rumeur qui l’envoie à l’AC Milan. « C’est juste de rappeler que j’ai aimé Van Basten et Shevchenko. Milan est un grand club et fait partie des grands d’Europe. Mais aujourd’hui, je ne parlerai pas de mon avenir en club car je suis concentré sur l’équipe et de France et l’euro qui arrive à grands pas. Je tiens à préciser que le club a réactivé la clause de prolongation le 1er avril et ils ne l’ont annoncé dernièrement pour respecter le règlement de la Premier League ».