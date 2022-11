Giroud ou Benzema ? Zlatan se prononce sur le karting et la F1

Zlatan participe à l'éternel débat sur l'identité du meilleur buteur français entre Benzema et Giroud.

Zlatan Ibrahimovic penche-t-il pour Olivier Giroud, son coéquipier à Milan, ou plutôt pour le tout récent Ballon d'Or Karim Benzema dans le débat qui oppose le "karting" et la "F1" du football français ?

Au micro de Canal+, le géant suédois a moré son estime pour les deux joueur, rappelant au passage qu'il a toujours soutenu le Madrilène.

"Benzema est le Ballon d’or. Et maintenant ils disent quoi les journalistes ? Parce que si on retourne en arrière, pendant le mondial en Russie, j’ai dit que Benzema méritait d’être en sélection, et les journalistes français m’ont attaqué. Ils disent quoi maintenant ? Ils lèchent le cul de Benzema. Je n’ai pas peur de dire ces mots, parce que quand j’étais dans les studios de beIn Sports, pendant la coupe du monde, ils m’ont posé des questions sur Karim. J’ai dit qu’il méritait d’être en sélection et ils m’ont attaqué parce que la France a gagné le mondial. Oui mais si la France n’avait pas gagné avec cette équipe, ça aurait été un échec. Et maintenant qu’il a gagné le Ballon d’Or, que disent les médias en France ?"

Mais que pense donc Zlatan de Giroud ? Et bien que du positif a priori.

"Giroud doit il être en équipe nationale ? Oui. Oui car c’est un gagnant. C’est une personne sérieuse. Ce n’est pas quelqu’un qui te met 40 buts par an, mais il apporte quelque chose à l’équipe que peu de gens apportent. Parce qu’il n’est pas égocentrique sur le terrain. Il joue pour tout le monde. Et quand il est arrivé, il a donné un coup de main à l’équipe. Il a fait de belles choses." Match nul alors ?