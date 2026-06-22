Giroud : Les stars argentines se battent pour Messi

Olivier Giroud, l’attaquant de Lille, a salué la manière dont les stars de la sélection argentine ont soutenu leur capitaine Lionel Messi.

Ces déclarations interviennent après les deux buts inscrits par Messi lors de la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche, ce lundi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Les joueurs qui entourent Lionel Messi le cherchaient sans cesse… Ils jouent pour lui, et c’est un immense honneur pour eux », a déclaré Giroud dans des propos rapportés par la BBC.

Il a ajouté : « Messi jouit d’un immense respect de la part de ses coéquipiers, et jouer à ses côtés est pour eux un privilège exceptionnel. »

Ils sont prêts à tout donner sur le terrain pour lui et à tout mettre en œuvre pour conquérir un deuxième titre mondial consécutif.

Il a conclu : « Messi est plus décisif que jamais et il continue de progresser et de briller avec les années. »

Il a ajouté : « Il a déjà inscrit cinq buts en deux matchs avec l’Argentine, et il est pour l’instant le seul buteur de son équipe, car il se trouve toujours au bon endroit au bon moment. »

Il conclut : « Messi se positionne toujours au cœur du jeu pour l’orchestrer et contrôler le rythme de la rencontre. »

Rappelons que Cristiano Ronaldo, son rival de toujours, traverse actuellement une crise majeure au sein de la sélection portugaise, certains de ses coéquipiers ayant minimisé son statut de légende.