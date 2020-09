Giroud et Deschamps n'accablent pas Griezmann

L'attaquant du Barça et des Bleus a été défendu par son coéquipier et son coach après un nouveau penalty raté.

En conférence de presse ce samedi après la victoire des Bleus en (1-0), dans le cadre de la , Didier Deschamps a pris la défense d'Antoine Griezmann. Idem pour Olivier Giroud.

Le meneur de jeu a raté un penalty en fin de match, son troisième d'affilée avec l'équipe de . "Tous les joueurs offensifs, pour faire la différence, ont besoin de peps. Le volume est là, il s'est senti de mieux en mieux au fil du match. Il fait lui aussi partie de ces joueurs qui ont coupé un peu plus de 15 jours. Il faut remettre la machine en route", a analysé le sélectionneur en conférence de presse.

"Il sait qu'il a raté le penalty. Comme les deux précédents. Il n'en a plus tiré pendant un moment. Il faut qu'il se réhabitue. Mais à partir du moment où il se sent... S'il y en a un autre, je le laisserai le frapper bien évidemment. Il faut là aussi retrouver des sensations qu'il n'avait plus en club. Et comme ça fait dix mois qu'il n'a plus joué en équipe de France. Même si j'aurais préféré, et lui aussi, qu'il puisse le convertir en fin de match."

De son côté, Olivier Giroud s'est dit "pas du tout inquiet" pour son compère d'attaque. "Il faudra qu’il reprenne confiance en les reprenant. J’ai assuré l’intérim sur deux-trois penalties, mais ce soir (samedi) je ne pouvais pas le tirer", a confié Giroud.