Giroud charge Deschamps pour son remplacement en finale de la Coupe du monde

Dans une interview accordée à Canal+, Olivier Giroud est revenu sur la finale de la Coupe du monde. Et son remplacement n'est toujours pas passé.

Alors que la Serie A a repris ses droits et qu'Olivier Giroud s'est re-concentré dans cette course au titre, l'attaquant français s'est longuement confié chez Canal+. Dans cet entretien, il a abordé de nombreux sujets comme le départ de Karim Benzema de l'Équipe de France. Toujours sur la Coupe du monde, il a tenu à revenir sur son remplacement en finale du Mondial, et sur la suite de sa carrière en Bleu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Milanais n'a pas encore digéré la frustration.

« Je suis passé à autre chose, mais ça fait mal au cœur »

Fier de son tournoi (« Jusqu'à la finale, c'était une belle Coupe du monde pour moi »), Olivier Giroud garde toutefois un goût amer quand il repense à la finale et son remplacement avant la mi- temps : « Je suis passé à autre chose, mais ça fait mal au cœur c'est sûr. J'étais déçu et surpris de sortir si tôt en finale. »

Plus encore que de quitter la pelouse, c'est l'absence d'explication qui a gêné l'international français : « Je n'ai pas eu le coach en direct, j'ai cru comprendre que c'était un choix tactique. J'aurais peut-être l'occasion de lui en parler. Pendant 5 minutes sur le banc, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient. Et après, j'étais concentré sur l'équipe. »

Un avenir incertain en Bleu

L'ancien Montpelliérain s'est ensuite confié sur la suite de son histoire d'amour avec les Bleus. Si l'envie est là, il est clair que la fin n'est plus si éloignée : « Ça m'a fait quelque chose de voir Hugo Lloris arrêter après toutes les années passées ensemble. C'est une page qui se tourne. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir. »

Et la situation n'est plus aussi claire qu'avant et réflexion doit être faite : « Vu que je n'ai pas annoncé ma retraite, je suis sélectionnable. Je continue pour l'instant, mais tout peut arriver. Il faut que je me demande si j'ai encore envie de porter le maillot bleu. C'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour prendre ma décision. Je suis encore dans la réflexion par rapport à ça. »