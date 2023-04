Giorgio Chiellini va-t-il revenir en Italie?

Parti s'exiler au Los Angeles FC, Giorgi Chiellini est toujours dans les têtes italiennes. Au point de revenir bientôt sur ses terres natales?

Le 15 juillet 2020, Giovanni Carnevali, patron du club italien de Sassuolo, déclarait dans Tuttosport : « J'aimerais avoir Chiellini dans l'équipe. Giorgio est un champion et ferait grandir rapidement tous nos jeunes joueurs. Je serais prêt à lui donner un contrat de trois ans. » À l'époque, le défenseur de la Juventus avait annoncé un potentiel départ de la Vieille Dame et ne savait pas encore où il rebondirait avant de signer un nouveau contrat à Turin. Mais l'offre tient toujours et l'ancien international pourrait se laisser tenter.

Un acharnement qui pourrait payer

Si le central italien a finalement migré aux États-Unis pour revêtir, avec Gareth Bale, le maillot du Los Angeles FC, le président des Neroverde n'a pas rangé son rêve au placard. Dans une interview récente accordée à la Gazzetta dello Sport, il a en effet réaffirmé son ambition : « Je n'ai pas perdu espoir pour Chiellini, peut-être qu'après les États-Unis il voudra faire une dernière danse avec nous. »

Une résilience que soutient pleinement l'entraîneur du club Alessio Dionisi : « Vous savez, les rêves ont la vie dure. Et si vous êtes déterminés et bons dans votre travail comme Carnevali, tout peut arriver. » Et puisque les rêves sont faits pour être réalisés, Sassuolo devrait à nouveau se positionner cet été pour tenter d'attirer le défenseur central libre en juin. À 39 ans, Chiellini ne souhaiterait pas encore mettre un terme à sa carrière et pourrait, cette fois, accepter le défi de son admirateur pour une dernière pige en Serie A.