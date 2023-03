Ginola donne une leçon à Deschamps sur le cas Benzema

Karim Benzema et Didier Deschamps continuent de faire l'actualité. Davi Ginola s'exprime à ce sujet.

Depuis le début de saison, Karim Benzema peine à enchaîner les matches en raison de différentes blessures, pour la plupart musculaires, et ses absences se répètent. Bien qu'elles soient toujours de courte durée, ces dernières représentent un frein dans la saison du Real Madrid.

Mais c'est plutôt ce qui s'est passé avec l'équipe de France au Qatar qui fait l'actualité. Didier Deschamps a les oreilles qui sifflent depuis vendredi et son entretien fourni au Parisien. Conséquence de ses propos tenus au sujet du forfait du natif de Bron pour la Coupe du monde. L’attaquant du Real a été le premier à réagir, n’hésitant pas à traiter le sélectionneur tricolore de « menteur » ou de « clown ». Et David Ginola estime qu'il devrait parler sur le terrain.

« Benzema ? Moi, je pense que la réponse il l’a donnée sur le terrain. C’est un joueur du football et on lui demande des explications sur le pourquoi du comment, mais à l’arrivée ce qui compte c’est ce qu’il va faire sur le terrain. Il n’y a pas d’autre chose à dire", a ainsi tonné l'ancienne star du PSG.

Ginola cash sur l'affaire Benzema

"Après, pour ce qui est des différences au sein de l’équipe de France, ça doit rester dans le vestiaire. Il faut que rien ne transpire. On doit partir de ce principe là. S’il y a quelque chose qui se passe à l’intérieur, il faut que ça y reste. Et on discute entre nous, on règle ça en aparté. Ça ne doit jamais sortir. Normalement, ça devrait être comme ça pour préserver tout le monde », analyse encore David Ginola.